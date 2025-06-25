Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu önemli görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin detayları ve öne çıkan başlıklar aşağıda yer almaktadır.

Görüşmenin İçeriği

Türkiye ile ABD ikili ilişkileri , bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin, toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiğini ve Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtti.

bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemine dikkat çekildi.

NATO İttifakı ve Gelecek Adımlar

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.