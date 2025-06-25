Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması

Bakan Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifinin bu hafta sunulacağını belirtti. Sürecin önceki yıllardaki gibi sorunsuz ilerlediğini vurgulayan Işıkhan, ağustos ayında memurlar için de masaya oturulacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:26, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:27
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türkiye Kamu-Sen) Ankara'daki bir otelde düzenlenen 33'üncü kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Toplu Sözleşme Süreci ve Zam Oranları

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesindeki zam oranına ilişkin, "Kamu işçilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi sendikalarımıza, Türk-İş ve Hak-İş'e sunduk. Bu hafta içerisinde de inşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse, yolunda devam ettiyse bu süreç, inşallah aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. (Türkiye Kamu-Sen) Başkanımızın taleplerini önümüzdeki süreçte, Ağustos ayında, zaten biliyorsunuz toplu sözleşme sürecini memurlarımıza, kamu personelimize yapacağız, orada da masaya yatıracağız. Kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı arzu etmekteyim" değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber