Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türkiye Kamu-Sen) Ankara'daki bir otelde düzenlenen 33'üncü kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Toplu Sözleşme Süreci ve Zam Oranları

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesindeki zam oranına ilişkin, "Kamu işçilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi sendikalarımıza, Türk-İş ve Hak-İş'e sunduk. Bu hafta içerisinde de inşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse, yolunda devam ettiyse bu süreç, inşallah aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. (Türkiye Kamu-Sen) Başkanımızın taleplerini önümüzdeki süreçte, Ağustos ayında, zaten biliyorsunuz toplu sözleşme sürecini memurlarımıza, kamu personelimize yapacağız, orada da masaya yatıracağız. Kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra ağustos ayında da kamu görevlilerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı arzu etmekteyim" değerlendirmesinde bulundu.



