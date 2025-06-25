İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi!

Kapasite kullanım oranı yüzde 74,6 olarak açıklandı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesine geriledi.

Bu oran, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına dayanmaktadır. Ayrıca, güven endeksi verileri de sektörler bazında değişiklik göstermiştir.

Güven Endeksi Verileri

Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,4 arttı.

güven endeksi arttı. Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 2,5 azaldı.

güven endeksi azaldı. İnşaat sektöründe güven endeksi yüzde 1,7 azaldı.

Haziran Ayı Güven Endeksleri

TÜİK, haziran ayına ilişkin güven endekslerini açıklamış ve sektörler arasındaki değişimleri kamuoyuyla paylaşmıştır.