İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi!
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı beklenmedik şekilde düştü. Güven endekslerinde de farklı sektörlerde dikkat çeken değişimler yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:33, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:35
Kapasite kullanım oranı yüzde 74,6 olarak açıklandı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesine geriledi.
Bu oran, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına dayanmaktadır. Ayrıca, güven endeksi verileri de sektörler bazında değişiklik göstermiştir.
Güven Endeksi Verileri
- Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,4 arttı.
- Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 2,5 azaldı.
- İnşaat sektöründe güven endeksi yüzde 1,7 azaldı.
Haziran Ayı Güven Endeksleri
TÜİK, haziran ayına ilişkin güven endekslerini açıklamış ve sektörler arasındaki değişimleri kamuoyuyla paylaşmıştır.