Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri'de, duble yumurtada fiyatlar gerilerken, piliç ve kılavuz yumurtada yükseliş yaşandı. Yaklaşık iki ay önce fiyatları artıyor diye tartışmalara neden olan ve ihracat yasağı getirilen yumurta, bu kez iki farklı fiyat hareketiyle gündemde. Büyük boy yumurta fiyatı gerilerken, küçük boy yumurtada ise fiyat artışı yaşanıyor. Geçen hafta toptan piyasada tanesi 3,60 TL olan duble yumurtanın tanesi 3,35 TL'ye gerilerken, eski anaç tavukların yumurtası duble yumurta 3,50 TL'den 3,25 TL'ye düştü. Buna karşılık, kılavuz (küçük ebat) yumurtanın fiyatı ise 55 kuruş artarak 1,65 TL'ye yükseldi. Toptancı piyasasında arz-talep dengesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Arz Talep Dengesizliği Fiyatlarda Etkili

Ekonomim'den Veysl Ağdar'ın haberine göre;Duble yumurtadaki fiyat düşüşünün temel sebebinin arz fazlası olduğunu belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yeni sürülerin önce küçük yumurta verdiğini ve bu yumurtaların iç piyasada çok fazla talep görmediği için maliyetinin çok altında satıldığını ifade etti. Zamanla hayvanlar büyüyüp büyük sınıfa geçince büyük yumurtada arz fazlası oluştu, kılavuz yumurtada ise tam tersi arz düşüklüğü yaşandı. Bu durum duble yumurtada fiyat gerilemesine, küçük boy kılavuz yumurtada ise fiyat artışına neden oldu.

İhracatın Etkisi

İhracatın fiyatları yükselttiği yönündeki değerlendirmelere temkinli yaklaşan Afyon, ihracatın önü açılmasaydı fazla üretilen küçük boy yumurtaların çöpe gitmek zorunda kalacağını belirtti. İç piyasada satılamayan küçük yumurtalar yurt dışına gönderildi ve piyasadaki sıkışıklık azaldı. Bu da kısa bir dönemde olsa kılavuz yumurtanın fiyatını yukarı çekti.

İhracat Olmazsa Üretim Daralır

İhracatın sürdürülebilir üretim açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Afyon, bugün üretimin kendimize yettiğini ancak fazla üretip ihracata yönlendirilmezse arz fazlasının iç piyasada zararına satılmak zorunda kalınacağını söyledi. Zarar eden üreticinin hayvanlarını kesmesiyle kısa sürede üretim daralır ve bu da ileride fiyatların hızla yükselmesine yol açar. Bu nedenle ihracat, üretici ve tüketici için dengeleyici bir unsurdur.

Yaz Geldi, Tüketim Rotası Değişti

Okulların kapanması ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte yumurta tüketiminde düşüş yaşandığı belirtiliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerden sahil bölgelerine ve köylere göç başladı. Kış boyunca yoğun tüketimin olduğu büyük şehirlerde talep azaldı. Mayıs-haziran ayları "pazar değişim dönemi" olarak adlandırılıyor. Ancak turizm sezonunun başlamasıyla özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki otellerde günlük tüketimin yeniden artacağı öngörülüyor. Otellerde her misafir için günde ortalama üç yumurta hesaplanıyor.



