İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı açıklaması

Altaylı'nın tutuklanmasına, birlikte program yaptıkları tarihçi İlber Ortaylı tepki gösterdi. Ortaylı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tutuklama kararını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği öğrenildi. Altaylı, karardan sonra Silivri 9 Nolu Cezaevi 'ne gönderildi.

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