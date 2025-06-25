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İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı açıklaması

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken tepki! YouTube konuşması nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı'ya, Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilikteki duruşunu ve yaşanan sürecin toplumsal etkilerini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:49, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:51
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İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı açıklaması

YouTube kanalındaki konuşması gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklama kararını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği öğrenildi. Altaylı, karardan sonra Silivri 9 Nolu Cezaevi'ne gönderildi.

İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'nın Tutuklanmasına Tepki

Altaylı'nın tutuklanmasına, birlikte program yaptıkları tarihçi İlber Ortaylı tepki gösterdi. Ortaylı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır sık sık programlar yapıyoruz. Zaman zaman bir araya geliriz. Çok az siyaset konuşmuşuzdur. O zaten her zaman gazeteci olmayı tercih etmiştir. Bir konuda kendisine olan hayranlığımı açıklamak zorundayım, bunu herkesin bilmesi gereklidir: Bir konuyu ele aldığı zaman okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Ehliyetsizce, kulaktan dolma bilgilerle veya sloganlarla program yapan bir sunucu veya programcı zaten bizim ülkemizde pek sevilmez. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır."
  • "Sözü uzatacak değilim; Fatih Altaylı gibi ciddi gazeteciler, alanında donanımlı olan kişiler, bugün tüm dünyada azalıyor. Ortalık; yarı cahiller, istihbarat örgütlerine çalışırken "şıklık olsun" diye uyduruk haber yapanlar ya da Amerikan "think tank" kuruluşlarında, Beyaz Saray'ın keyfine göre sözde bilgi toplayan ve taraflılığı tarafsız yorum diye yutturmaya çalışan kişilere benzeyenlerle doludur."
  • "Bu bakımdan ciddi habercilik yapan, siyasi gruplara girmeden siyaseti inceleyen kişiler de her toplum için bir ihtiyaç. Hükümetin yakın çevre bürokrasisinde görevli olduğu halde, medyada Altaylı için "suyun ısındı" diye mesaj atan kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım. Bunu devlet görevlilerimizin dikkatine de arz ederim. Değil böyle yüksek mevkideki bir danışman, bürokrasinin çok daha alt katmanındaki birisinin dahi bu gibi kampanyalara ve fikir beyanına açıkça yer vermeye hakkı yoktur. Suret-i katiyetle iddianame çıkana kadar Fatih'in programı hakkında en hafif bir yorum yapmamaya karar verdim. Bunu Cumhuriyet Savcılığı'nın çalışması için de gerekli görüyorum."
  • "Şüphesiz bir tarihçi olarak, benden istendiği vakit her türlü mütalaaya ve ifadeye hazır olduğumu beyan etmek isterim. Arkadaşım Fatih Altaylı'yı en kısa zamanda görevine dönmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Zira ben bırakınız Türkiye'yi, hiçbir toplumun bu gibi insanları hırpalayarak ve eriterek bir yere ulaştığını görmedim. Alem gider, gideceği yere."

Önemli Noktalar

  • Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanı'na tehdit" iddiasıyla tutuklandı.
  • Tutuklama kararı, daha önce Ekrem İmamoğlu hakkında da karar veren hakimlik tarafından verildi.


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