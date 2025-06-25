Kenevir eczanelerde satışa sunuluyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yapılması planlanan kanun değişikliği kapsamında kenevir düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı.

Usta, kenevirin yalnızca uyuşturucu hammaddesi olarak değil, aynı zamanda dünya genelinde sağlık alanında da kullanıldığını vurgulayarak, kenevirin faydalarına dikkat çekti.

Kenevirin Eczanelerde Satışına İzin Verilecek

Yeni dönemde tıbbi amaçlı üretilen kenevirlerin eczanelerde satışına izin verileceği belirtildi. Leyla Şahin Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek; ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir."

ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir." Bu kapsamda, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Kenevirin Yetiştirilmesi ve Satışı

Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılmaktadır.

bırakılmaktadır. Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmektedir.

verilmektedir. Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek , kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır.

, kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır. Elektronik takip sistemi üzerinden de takip edileceklerdir.

Halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özel tıbbi amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir, tedarik zincirinin korunması amaçlanmaktadır.



