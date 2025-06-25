Polisle çatıştı, yaralandı, 6 saat direndi

Sakarya'da yaşanan olay, adeta bir film sahnesini aratmadı. Engin Ö. isimli şahıs, polis takibi sırasında bacağından vurulmasına rağmen kaçmaya çalıştı ve bir iş yerine saklandı.

6 saat boyunca polise direnen Engin Ö., ailesinin de devreye girmesiyle sonunda teslim oldu.

Olayın detayları, yaşanan kovalamaca ve çatışma anları, bölgede büyük bir güvenlik önlemi alınmasına neden oldu.

Olayın Gelişimi

Engin Ö. (53), hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olan bir şahıstı.

(53), hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olan bir şahıstı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibindeydi.

Polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere ateş açarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu bacağından vuruldu.

Sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi ve burada tekrar polise ateş açtı.

Silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

Polis, içerideki sivilleri tahliye etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Sokak trafiğe kapatıldı, şüphelinin kaçışı engellendi.

Olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerinde çalışmaları takip etti.

olay yerinde çalışmaları takip etti. Engin Ö.'nün yakınlarına çelik yelek giydirilerek ikna sürecine dahil edildi.

Sonuç ve Soruşturma

6 saatlik müzakere sonucunda Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu. Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



