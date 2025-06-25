Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11 kişi ve ulusal seviyede aranan 1 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

Bu operasyonlar kapsamında, suçluların yurt dışında yakalanarak ülkeye getirildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde toplamda 383 suçlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini vurguladı. "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İade Edilen Suçlular ve Ülkeleri

S.B. - "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan Almanya 'da yakalandı.

- "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 'da yakalandı. M.İ. - "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan ABD 'de yakalandı.

- "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 'de yakalandı. E.K. - "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan İtalya 'da yakalandı.

- "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 'da yakalandı. R.Ş. - "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından Yunanistan 'da yakalandı.

- "Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından 'da yakalandı. Ş.Ç. - "Dolandırıcılık" suçundan Karadağ 'da yakalandı.

- "Dolandırıcılık" suçundan 'da yakalandı. E.C.Ç. - "Kasten Öldürme" suçundan Polonya 'da yakalandı.

- "Kasten Öldürme" suçundan 'da yakalandı. E.Ö. - "Kasten Öldürme" suçundan Fransa 'da yakalandı.

- "Kasten Öldürme" suçundan 'da yakalandı. A.A. - "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Almanya 'da yakalandı.

- "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 'da yakalandı. M.K. - "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan Almanya 'da yakalandı.

- "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 'da yakalandı. R.B. - "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme" suçlarından Gürcistan 'da yakalandı.

- "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme" suçlarından 'da yakalandı. M.B. - "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma" suçlarından Almanya 'da yakalandı.

- "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma" suçlarından 'da yakalandı. A.Y. - "Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs olarak Kosova'da yakalandı.

Operasyonun Detayları ve Katkı Sağlayan Kurumlar

Bu başarılı operasyonlar; Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kırmızı Bültenle Arananların Yakalanması

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanması ve Türkiye'ye iadesi, ülkenin adalet sisteminin etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Bu tür operasyonlar, suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağlarken, uluslararası iş birliğiyle güvenlik güçlerinin başarısını da gözler önüne seriyor.



