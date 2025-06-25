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2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!

TÜİK'in 2024 göç istatistikleri açıklandı! Türkiye'ye gelen ve gidenlerin sayısındaki değişim herkesi şaşırttı. 2024 yılında Türkiye'ye en çok Azerbaycan vatandaşları göç etti. Peki Hangi ülkeler öne çıktı, kimler Türkiye'den ayrıldı?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:43, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:47
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2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu.

Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.

Türkiye'ye Göç Eden Yabancı Uyruklular

  • Azerbaycan vatandaşları: %9,9 ile ilk sırada
  • Türkmenistan vatandaşları: %9,8 ile ikinci sırada
  • Özbekistan vatandaşları: %7,6 ile üçüncü sırada
  • Rusya Federasyonu vatandaşları: %7,5 ile dördüncü sırada
  • İran vatandaşları: %5,9 ile beşinci sırada

Türkiye'den Göç Eden Yabancı Uyruklular

  • Irak vatandaşları: %17,4 ile ilk sırada
  • Afganistan vatandaşları: %13,1 ile ikinci sırada
  • Rusya Federasyonu vatandaşları: %10,2 ile üçüncü sırada
  • İran vatandaşları: %5,9 ile dördüncü sırada
  • Türkmenistan vatandaşları: %5,8 ile beşinci sırada

Yaş Gruplarına Göre Göç Dağılımı

2024 yılında Türkiye'ye göç edenler arasında en yüksek oran %14,7 ile 20-24 yaş grubunda yer aldı.

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