Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 9.473,60 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.473,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör Endeksleri Performansı

En çok kazandıran sektör: Bilişim ( yüzde 0,85 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: Finansal kiralama faktoring (yüzde 0,63)

Küresel Gelişmeler ve Piyasa Etkileri

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Günün Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde veri gündemi sakin olacak.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek. Orta Doğu'dan gelecek haber akışı , endeksin yönü üzerinde etkili olacak.

, endeksin yönü üzerinde etkili olacak. BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek konumunda.



