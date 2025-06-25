Enflasyon beklentilerinde düşüş!
TCMB anketine göre halkın enflasyon beklentisi haziranda bir önceki aya göre 6,9 puan düşüşle yüzde 53,0 seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon beklentileri haziranda piyasa katılımcıları ve reel sektör ve hane halkı için geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 10:20, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 10:30
Haziran ayında yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için gerilemiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımlamıştır. Bu rapora göre, farklı grupların enflasyon beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmiştir.
Enflasyon Beklentilerindeki Değişimler
- Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 olmuştur.
- Reel sektör için bu oran 1,2 puan gerileyerek yüzde 39,8 seviyesine düşmüştür.
- Hane halkı için ise beklenti 6,9 puan azalarak yüzde 53 olarak gerçekleşmiştir.
Hane Halkının Enflasyon Beklentisi
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmiştir.