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Çankaya Belediyesi'nden Örnek Uygulama: Alzheimer Hastalarına Akıllı Takip Sistemi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 10:37, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 10:40
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Çankaya Belediyesi'nden Örnek Uygulama: Alzheimer Hastalarına Akıllı Takip Sistemi

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan Alzheimer, Demans ve Parkinson tanılı bireyler için Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde örnek gösterilebilecek bir hizmeti hayata geçiriyor. Belediye, dijital destekli akıllı takip sistemi ile bu hastaların 7 gün 24 saat izlenebilmesini sağlayacak.

Proje kapsamında, sağlık durumu nedeniyle yakın gözetim gerektiren vatandaşların nabız, düşme, evden uzaklaşma gibi hayati parametreleri anlık olarak takip edilecek. Sistem sayesinde aile bireyleri, sevdiklerinin konum ve sağlık bilgilerine dijital ortamdan erişebilecek, olası bir acil durumda hızlı müdahale mümkün olacak.

Vatandaşlar, uygulamadan faydalanabilmek için 0312 458 89 00 / dahili 1188 numaralı telefondan ön başvuru yapabilecek.

Başkan Hüseyin Can Güner: "Kimsenin Gözü Arkada Kalmayacak"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, yaşlı ve özel bakım gerektiren bireylerin yalnız bırakılmadığını vurguladı. "Sözümüzü tutuyoruz; büyüklerimize vefamızı hizmetimizle gösteriyoruz" diyen Güner, şöyle konuştu:

"Alzheimer, Demans ve Parkinson tanısı konmuş komşularımızın talepleri doğrultusunda, sağlık durumlarındaki değişimlerin ve konumlarının aileleri tarafından akıllı takip sistemi ile 7/24 izlenebilmesini sağlayacağız. Çankaya'da kimsenin gözü arkada kalmayacak."

Hem Hasta Güvende Hem Aileler Rahat

Modern takip teknolojileriyle desteklenen sistem, özellikle düşme riski taşıyan veya yön bulma problemi yaşayan bireyler için hayati önem taşıyor. Çankaya Belediyesi'nin bu adımı, sadece sosyal belediyecilik anlayışının değil, insan odaklı dijital hizmetlerin de yerel düzeyde etkili biçimde uygulanabileceğini gösteriyor.

Proje, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, ailelerin ise endişesini azaltmayı hedefliyor.

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