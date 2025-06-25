Mersin'de 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza

Mersin'de turizm bölgesindeki denetimlerde toplamda 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından günübirlik kiraya verilen konaklama tesislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler, turizm sezonunda güvenliğin sağlanması ve yasalara uygunluğun artırılması amacıyla yapıldı.

Denetimlerin Kapsamı

885 daire ile 37 günübirlik konaklama tesisi denetlendi.

Uygulanan Cezalar

Emniyet terminallerine bağlanmadan konaklama faaliyeti yürüttüğü belirlenen 2 daire sahibine 272 bin 378 lira ceza verildi.

belirlenen verildi. Anlık veri göndermedikleri tespit edilen 3 tesise 204 bin 249 lira ceza kesildi.



