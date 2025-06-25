Mersin'de 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza
Mersin Emniyeti'nin günübirlik konaklama tesislerine yönelik sıkı denetimleri sonucu, emniyet sistemine bağlanmayan ve veri göndermeyen işletmelere rekor ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 10:52, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 10:53
Mersin'de turizm bölgesindeki denetimlerde toplamda 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından günübirlik kiraya verilen konaklama tesislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler, turizm sezonunda güvenliğin sağlanması ve yasalara uygunluğun artırılması amacıyla yapıldı.
Denetimlerin Kapsamı
- 885 daire ile 37 günübirlik konaklama tesisi denetlendi.
Uygulanan Cezalar
- Emniyet terminallerine bağlanmadan konaklama faaliyeti yürüttüğü belirlenen 2 daire sahibine 272 bin 378 lira ceza verildi.
- Anlık veri göndermedikleri tespit edilen 3 tesise 204 bin 249 lira ceza kesildi.