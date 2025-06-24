Etimesgut'ta Cadde ve Sokaklar Modern Yollara Kavuşuyor

Etimesgut Belediyesi, 2052. Cadde'de 1.800 ton asfalt kullanarak ulaşım altyapısını modernize etti ve vatandaşlardan tam not aldı.

Etimesgut Sokakları Konforlu Yollara Kavuşuyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılarak sürecin hızlı ve etkin biçimde tamamlanması sağlandı. Etimesgut Belediyesi, yapılan bu yatırımlarla daha yaşanabilir, konforlu ve güvenli bir kent hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşlardan Tam Not

Cadde'nin eski haliyle özellikle araç geçişlerinde risk oluşturduğunu belirten bölge sakinleri, yapılan çalışmanın ardından memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, belediyenin hızlı müdahalesi sayesinde günlük yaşamın önemli ölçüde kolaylaştığını ve güvenliğin arttığını ifade etti.

Belediye Başkanı Beşikcioğlu: "Etimesgut'ta Her Adım Daha Güvenli Olacak"

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği. 2052. Cadde'de vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetleri dikkate aldık ve Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde hızlıca gerekli çalışmaları tamamladık. Cumhuriyet Meydanı çevresinin de daha düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşması bizim için önemli bir adımdı."

Başkan Beşikcioğlu, vatandaşlardan gelen her türlü geri bildirimi dikkatle değerlendirdiklerini belirterek, "Etimesgut'ta atılan her adımı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenli Ulaşım, Konforlu Sokaklar

Etimesgut Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü yol yenileme ve asfaltlama projeleriyle ulaşım altyapısını güçlendirirken, aynı zamanda kent estetiğine katkı sunmayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri, yaz aylarında asfalt sezonunun yoğunlaştırılacağını belirtti.