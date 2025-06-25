Evine molotofkokteyli atıldı: 2 milyon TL haraç iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 3 çocuk sahibi olan Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi tarafından kundaklandı. Çift, kendi imkanlarıyla evden çıkıp yangını söndürmeye çalıştı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve üç çocuklu çift sokakta kaldı.

2 Milyon TL Haraç İddiası

Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları fakat sonradan aralarında husumet oluşan akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını iddia etti. Baba Ali Artış, akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar."

"2 milyon lira haraç istiyorlar. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik."

"Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor."

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve kundaklama iddiaları araştırılıyor.



