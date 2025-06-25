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Togg, yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor

TOGG'un yeni modeli T10F, CES 2024'te tanıtıldı ve yaz aylarında siparişe açılıyor. Almanya'da satışa çıkacak bu modelle TOGG, Avrupa pazarına damga vuracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 11:44, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 11:46
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Togg, yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor

TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan önemli bir projedir ve bugün itibarıyla kuruluşunun yedinci yılını doldurmuştur. Son yıllarda hem markalaşma hem de üretim anlamında büyük adımlar atan TOGG, 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototipini 27 Aralık 2019'da tanıtmıştır. 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda açılmış ve ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlanmıştır.

TOGG'un Gelişim Süreci ve Üretim Başarıları

  • 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatları açıklanmış, ön sipariş sahipleri ise 29 Mart 2023'te çekilişle belirlenmiştir.
  • 177 binin üzerinde talep alan TOGG için 2023 üretim hedefi 20 binden 28 bine yükseltilmiştir.
  • Seri üretim, 2023'ün mart-nisan aylarında başlamıştır.
  • Başlangıçta yüzde 51'in üzerinde olan yerlilik oranı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel listesinde yüzde 74,93 olarak belirtilmiştir.

Batarya ve Şarj Altyapısı

Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, 2021'de kurulmuş ve Farasis Enerji ile TOGG arasında yüzde 50-50 ortaklık sağlanmıştır. Siro, TOGG'un akıllı cihazlarında kullanılan batarya modül ve paketlerini Gemlik'te üreterek yerlilik oranına önemli katkı sunmaktadır.

Trugo akıllı şarj markasıyla ilk şarj cihazları 11 Ekim 2022'de kurulmuş, bugün Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 2 bin soketli 1000'in üzerinde ultra hızlı DC ve 600'den fazla AC şarj istasyonuna ulaşılmıştır.

T10F Modeli ve Yeni Gelişmeler

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmaları da devam etmektedir. 2019'da ön gösterimi yapılan doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazın seri üretime en yakın prototipi "T10F", CES 2024'te tanıtılmıştır. Modern fastback modeli olan T10F, 2024 Ağustos'unda mühendislik testlerine başlamış ve Adana'da sergilenmiştir. T10F, mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla, yani toplamda 600 kilometre menzile sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımı, güç kaynağı, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları ile dikkat çekmektedir. Yaz aylarında siparişe açılması beklenmektedir.

Avrupa Hedefleri ve İhracat Planları

TOGG Europe GmbH, 2021 Mayıs'ında Stuttgart'ta kurulmuş ve Avrupa'da önemli bir mobilite şirketi olmayı hedeflemiştir. T10X modeli yıl sonunda Avrupa'da ön siparişe açılacak, ihracat ise 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirilecektir.

Başarılar ve Pazar Liderliği

  • İSO 500'de TOGG, bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 37'nci sıraya yerleşmiştir.
  • Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" listesinde geçen yıl ilk kez yer alan TOGG, 2025 listesinde 20'nci sırada yer almıştır.
  • T10X, Türkiye elektrikli otomobil pazarında pazar lideri olmaya devam etmektedir.
  • ODMD verilerine göre, mayıs ayında Togg, 3 bin 678 adetlik satışla en yakın rakibine 1.452 adet fark atmıştır.
  • Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 22, ocak-mayıs döneminde ise satışlar 14 bin 3 adetle yüzde 24 seviyesine ulaşmıştır.
  • T10X sayısı iki yıl içinde 65 bin adede yaklaşmıştır.


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