Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayında enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini belirtti. Özellikle hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 19 puan azaldığını vurguladı. Ayrıca, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiğini ifade etti.

Enflasyon Beklentilerindeki Gelişmeler

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki fark , yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine indi.

, yaklaşık indi. Bu durum, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Beklentilerdeki iyileşme, uygulanan programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Jeopolitik Gerginlikler ve Petrol Fiyatları

Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatlarının gerilediği belirtilirken, enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşulların reel sektör için daha destekleyici hale geleceği ifade edildi.



