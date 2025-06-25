CHP'li Sarıbal: Asgari ücrette artış şart, yoksulluk alarm veriyor

Sarıbal, asgari ücretlinin bugün tam 130 ekmek daha az alabildiğini ifade etti.

Sarıbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kullanılan "istikrar" ifadesini eleştirerek, iktidarın istikrarı sağlayamadığını ileri sürdü. "Tek şeyde istikrar var. Enflasyonda, faiz artışında, yoksulluğun artmasında istikrar var." şeklinde konuştu.

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