CHP'li Sarıbal: Asgari ücrette artış şart, yoksulluk alarm veriyor
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, asgari ücrete ara zamın artık zorunlu olduğunu vurguladı. Ekonomideki çarpıcı tabloya dikkat çekti.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, asgari ücretin arttırılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Ara zam artık mecburi hale geldi." dedi. Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 7. yılın geride kaldığını hatırlattı. Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilediğini vurguladı.
Ekonomik Göstergeler ve Asgari Ücret
Sarıbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kullanılan "istikrar" ifadesini eleştirerek, iktidarın istikrarı sağlayamadığını ileri sürdü. "Tek şeyde istikrar var. Enflasyonda, faiz artışında, yoksulluğun artmasında istikrar var." şeklinde konuştu.
Asgari Ücret ve Yoksulluk Sınırı
- Yoksulluk sınırı: 81 bin lira
- Asgari ücret: 22 bin 104 lira
Sarıbal, asgari ücretin arttırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istedi.
Geçmişten Günümüze Asgari Ücret ve Ekmek Fiyatı
- Temmuz 2018'de ekmek: 1 lira
- Temmuz 2018'de asgari ücret: 1.603 lira
- Bugün asgari ücret: 22 bin lira
- Bugün ekmek: 15 lira
Sarıbal, asgari ücretlinin bugün tam 130 ekmek daha az alabildiğini ifade etti.