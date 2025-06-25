Kene bir can daha aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

Hastaneye Sevk ve Tedavi Süreci

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sarsılmaz'a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı.

Rahatsızlanınca Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edildi.

Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri

Sarsılmaz'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi ve köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.



