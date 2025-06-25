Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

PrimeGlobal tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlık ile Emlak Konut GYO, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi olmuştur. Araştırmada, şirketlerin finansal tabloları ve bilançoları detaylı şekilde incelenmiş, varlık büyüklüğü, likidite ve borç/varlık oranı gibi önemli kriterler değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda, sektördeki liderler ve öne çıkan şirketler belirlenmiştir. Ayrıca, düşük borç oranları ve yüksek likiditeye sahip şirketlerin sektörde daha az riskle faaliyet gösterdiği vurgulanmıştır.

Türkiye'nin En Büyük Gayrimenkul Yatırım Şirketleri

Emlak Konut GYO : 204,9 milyar lira toplam varlık ile zirvede.

: 204,9 milyar lira toplam varlık ile zirvede. Rönesans Gayrimenkul : 123 milyar lira varlık.

: 123 milyar lira varlık. Torunlar GYO : 115,4 milyar lira varlık.

: 115,4 milyar lira varlık. Nef : 65,4 milyar lira varlık.

: 65,4 milyar lira varlık. Ziraat GYO: 63 milyar lira varlık.

Varlık Büyüklüğünde Liderler

Emlak Konut GYO, toplam varlık büyüklüğüyle liderliğini sürdürmektedir. Rönesans ve Torunlar GYO ise geniş alışveriş merkezi portföyleriyle, Nef ise Marmara ve Ege'deki geniş arsa stoğuyla öne çıkmaktadır.

Borçluluk Oranları En Düşük Şirketler

Özak GYO : %1,33 ile en düşük borç oranına sahip.

: %1,33 ile en düşük borç oranına sahip. Nef : %1,62 borç oranı.

: %1,62 borç oranı. Torunlar GYO: %1,73 borç oranı.

Düşük borç oranları, şirketlerin daha az riskle faaliyet gösterdiğini göstermektedir. Bazı firmaların geçici olarak yüksek borç oranlarına sahip olduğu ve bunun büyük ölçekli projelerin finansmanından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Likidite Durumu: En Yüksek Nakit Pozisyonuna Sahip Şirketler

Torunlar GYO : 9,7 milyar lira nakit ile ilk sırada.

: 9,7 milyar lira nakit ile ilk sırada. Emlak Konut GYO : 8,3 milyar lira nakit.

: 8,3 milyar lira nakit. Rönesans Gayrimenkul : 3,3 milyar lira nakit.

: 3,3 milyar lira nakit. Nef: 2.035 milyar lira nakit.

İlk 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi Listesi

Ziraat GYO

İş GYO

Akiş GYO

Emlak Konut GYO

Sinpaş GYO

Halk GYO

Rönesans Gayrimenkul

Bilanço kalitesi, sektörde yeni bir rekabet avantajı olarak öne çıkmaktadır. Zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonunu koruyan şirketler, sektördeki istikrarlarını sürdürmektedir.



