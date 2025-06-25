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Sahte belgelerle araç tesciline 4 gözaltı

Antalya'da sahte belgelerle araç tescili yapanlara operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltında, 22 araç inceleme altında!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 13:06, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 13:07
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Sahte belgelerle araç tesciline 4 gözaltı

Antalya'da Sahte Belgelerle Araç Tescil OperasyonuOperasyonun Detayları

Antalya'da, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Bu kapsamda, Antalya'da faaliyet gösteren bir şirket adına kayıtlı 22 aracın sahte belgelerle tescil edildiği tespit edildi.

Operasyonun Sonuçları

  • 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
  • Sahte belgelerle tescil edilen 22 araç, inceleme için muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.


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