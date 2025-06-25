Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz bir şahıs, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu önce kovaladı, ardından tekme ve yumruklarla yere yatırıp dövdü. Çevredekiler büyük panik yaşadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 13:11, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 13:12
İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Olay, Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle saldırgan, çocuğu bağırarak kovalamaya başladı. Saldırgandan kaçan çocuk, ara sokağa girerek çevredekilerden yardım istedi.
Olayın Detayları
- Saldırgan, çocuğu yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.
- Çocuğu yere düşürdükten sonra da dövmeye devam etti.
- Çevredeki vatandaşlar olaya tanık oldu ve yardım etmeye çalıştı.
Saldırı Sonrası
Saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla saldırgandan kurtulmaya çalıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.