CHP Milletvekili Kasap: Hasta gelmezse maaş azalıyor

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, aile hekimine 6 ay gitmeyen bir hasta için hekimlerin maaşından kesinti yapıldığını belirtti. Kasap, hastaların hekime gelme inisiyatifinin kendi sağlıklarıyla ilgili olduğunu vurguladı ve kendisinin de hekim olmasına rağmen 3 senedir aile hekimine gitme ihtiyacı duymadığını ifade etti. Ayrıca, aile hekimlerinin uzun süredir çözülemeyen birçok sorunu bulunduğunu ve bu sorunlara Sağlık Bakanlığının çözüm bulmadığını dile getirdi.

Aile Hekimlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Aile hekimlerinin işveren gibi görülmesi

Hizmet verdikleri binaların kiralarını kendilerinin ödemesi

Sağlık Bakanlığının bu sorunlara çözüm bulmaması

6 ay boyunca aile hekimine gitmeyen hastalar nedeniyle maaşlardan kesinti yapılması

Maaş Kesintisi ve İş Yükü

Kasap, 4 bin hastanın 1 yıl içinde aile hekimine gelmesi gerektiğini ve bu durumda hekimin günlük ortalama 30 hastaya bakmasının beklendiğini söyledi. Gerçekten hasta ve ihtiyacı olanlar da geldiğinde bu rakamın 50'nin üzerine çıktığını ve iş yükünün arttığını belirtti.



