Yanardağın içine düşen turist dört gün sonra ölü bulundu

Endonezya 'daki Rinjani Yanardağı 'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek kaybolan Brezilyalı turist Juliana Marins 'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın, krater çevresindeki patikada yürüdüğü sırada yaklaşık 600 metrelik bir uçurumdan düşmüştü. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, zorlu hava koşulları, çamurlu zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle oldukça güçlükle ilerledi. Yetkililer, arama sürecinde termal görüntüleme özellikli drone'ların kullanıldığını bildirdi.

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