Yanardağın içine düşen turist dört gün sonra ölü bulundu
Brezilyalı turist Juliana Marins, Endonezya'daki Rinjani Yanardağı'nda 600 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni olaydan dört gün sonra bulundu.
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 13:48, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 13:50
Endonezya'daki Rinjani Yanardağı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek kaybolan Brezilyalı turist Juliana Marins'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın, krater çevresindeki patikada yürüdüğü sırada yaklaşık 600 metrelik bir uçurumdan düşmüştü. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, zorlu hava koşulları, çamurlu zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle oldukça güçlükle ilerledi. Yetkililer, arama sürecinde termal görüntüleme özellikli drone'ların kullanıldığını bildirdi.
Arama Kurtarma Çalışmaları
- Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Marins'in cumartesi günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının zorlu koşullar nedeniyle yavaş ilerlediğini belirtti.
- Bakanlık, süreç boyunca Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği'nin yerel yetkililerle koordinasyon içinde arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.
- Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Mohammad Syafii, Marins'in cesedine 600 metre derinlikte ulaşıldığını ve yapılan kontrollerde "hayat belirtisi bulunmadığını" açıkladı.
Ailesinin Açıklaması ve Başsağlığı Mesajları
- Marins'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, genç kadının hayatını kaybettiği doğrulandı.
- Aile, Instagram üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün kurtarma ekibi Juliana Marins'in bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki Juliana hayatta değildi." ifadelerini kullandı.
- Açıklamada, destek mesajları ve dualar için teşekkür edildi.
- Brezilya hükümeti, trajik kazada yaşamını yitiren Marins'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.