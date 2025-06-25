Güneş'in en net görüntüsü çekildi

ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı Güneş Gözlemevi (NSO) araştırmacıları, Hawai'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile Güneş'in yüzeyinde yalnızca 20 kilometre genişliğinde ince parlak ve karanlık şeritler tespit etti. Bu keşif, Güneş'in yüzeyindeki manyetik alanların ve plazma hareketlerinin daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla incelenmesini sağladı.

Araştırmacılar, bu bulguların Güneş'in dinamik yapısını ve uzay havasını anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Güneş Yüzeyinde Tespit Edilen İnce Şeritler

Şeritler, 'granül' adı verilen sıcak gaz hücrelerinin kenarlarında oluşuyor.

adı verilen sıcak gaz hücrelerinin kenarlarında oluşuyor. İnce, perde gibi dalgalanan manyetik alanlar sayesinde ışık, Güneş yüzeyinde bir şerit deseni oluşturuyor.

Parlak alanlar daha güçlü manyetik alanları, karanlık bölgeler ise zayıf alanları temsil ediyor.

Araştırmanın Önemi ve Uzman Görüşleri

Araştırmanın başyazarı Dr. David Kuridze , "Bu çalışmayla Güneş yüzeyinin 20 kilometre gibi olağanüstü bir çözünürlükle incelenmesini başardık. Bu desenler, manyetik alanların ince yapısının izleri" dedi.

, "Bu çalışmayla Güneş yüzeyinin incelenmesini başardık. Bu desenler, manyetik alanların ince yapısının izleri" dedi. Dr. David Boboltz ise "Inouye Teleskobu, Güneş araştırmalarında çığır açıyor. Uzay havasını daha iyi tahmin etmek için küçük ölçekli fiziksel süreçleri anlamak kritik" ifadelerini kullandı.

Teleskobun Kullanımı ve Elde Edilen Bulgular

Elde edilen görüntüler, teleskobun 'G-bandı' adı verilen özel bir görünür ışık aralığını kullanan cihazıyla alındı.

adı verilen özel bir görünür ışık aralığını kullanan cihazıyla alındı. Bu bant, güçlü manyetik aktivite bölgelerini, örneğin güneş lekelerini ve bu tür ince yapıları öne çıkarıyor.

Şeritlerin ardında yatan manyetik dalgalanmalar, yalnızca bir buzdolabı mıknatısı kadar güçlü ( yaklaşık 100 gauss ).

). Bu küçük farklar, plazmanın yoğunluğunu değiştirerek Güneş'in görünen yüzeyini birkaç kilometre aşağı ya da yukarı kaydırıyor.

Bu olaya 'Wilson çöküntüsü' deniyor ve yalnızca bu düzeyde çözünürlükle tespit edilebiliyor.

deniyor ve yalnızca bu düzeyde çözünürlükle tespit edilebiliyor. Uzmanlar, Güneş'teki ince manyetik yapıların ilk kez böyle ayrıntılı şekilde gözlemlenebildiğini bildirdi.



