Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 185 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu operasyonlar, toplumun güvenliği ve gençlerin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Operasyonun Detayları

Şüphelilerden 172'si tutuklandı.

tutuklandı. 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'un 24 ilçesi ile birlikte Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ile birlikte Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 325 kilogram eroin, 172 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Tebrik Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdürleri ve Kahraman Polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamasından Alıntı

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."