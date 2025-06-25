Horoz dövüştüren 4 kişiye 13 bin lira ceza
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara ağır ceza! Jandarma baskınıyla ortaya çıkan olayda, 4 kişiye toplam 13.500 TL ceza uygulandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 15:05, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 15:07
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 4 kişiye toplamda 13 bin 500 lira ceza uygulandı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin, Tütüncüler Mahallesi'nde bir evin deposunda horoz dövüşü yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, depo içerisinde hem dövüş için hazırlanan horozlar hem de izleyiciler bulundu.
Olayın Detayları
- Depoda 11 kişi bulundu.
- Özel hazırlanan ringde 2 horoz, taşıma çantasında ise dövüştürülmek üzere 7 horoz tespit edildi.
- Horoz sahipleri O.K., Ö.B., K.D. ve T.K.'ya ceza uygulandı.
- Seyirci olarak bulunan 7 kişi hakkında da işlem başlatıldı.
Horozların Durumu
Koruma altına alınan horozlar, veteriner tarafından yapılan muayenenin ardından Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hayvanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı.