TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verildi. Milletvekilleri, illerinin çeşitli sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Görüşmelerde, şehirlerdeki altyapı eksikliklerinden uyuşturucu ile mücadeleye, tarım ve hayvancılıktaki maliyetlerden kooperatifçiliğin desteklenmesine kadar birçok önemli konu ele alındı.

Şanlıurfa'nın Sorunları

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal , ilde yaşanan elektrik sorununa ve tapu taleplerine dikkat çekti.

, ilde yaşanan elektrik sorununa ve tapu taleplerine dikkat çekti. Ceylanpınar ilçesinde mezarlıkların yetersiz olduğunu belirtti.

"Parklar yetersiz, yeşil alanlar yetersiz. 13 ilçede ve şehir merkezinde sorunlar var. Küçük sanayilerin hepsi yetersiz. Şehir merkezinde 5 tane büyük cami var. Bir kısmı ibadete kapalı." ifadelerini kullandı.

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı , 26 Haziran 'ın Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu hatırlattı.

, 'ın Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu hatırlattı. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece maddi değil, manevi destek ve aidiyet duygusu ile de mümkün olabileceğini vurguladı.

" Gerçek iyileşme; kişinin sevildiğini, değerli olduğunu ve yeniden başlayacağını hissetmesiyle mümkün olabilir. " dedi.

" dedi. Yeşilay'ın faaliyetleri ve Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirtti.

Yozgat'ta Tarım ve Hayvancılık

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef , Yozgat'taki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

, Yozgat'taki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tarımdaki girdi maliyetlerinin arttığını ve çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi için sübvansiyonların artırılması gerektiğini söyledi.

" TMO'nun alım süreçleri zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmelidir. " dedi.

" dedi. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatifçiliğin desteklenmesi ve üretici örgütlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.



