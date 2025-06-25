Koruyucu giyim yardımı için af düzenlemesi Meclis'te

Enerji hizmet kolu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında sahada görev yapmayan personele koruyucu giyim yardımı verilmesi nedeniyle Sayıştay'ın kamu zararı tespiti yapmasının ardından başlayan takibat süreçleri yasal güvenceye kavuşturuluyor. Yeni düzenleme, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yapılan yardımlar için yöneticilerin sorumluluğunun kaldırılmasını öngörüyor.

Sayıştay kamu zararı demişti, hükümet düzenleme getirdi

Bilindiği üzere Sayıştay, koruyucu giyim yardımlarının yalnızca sahada fiilen çalışan personele verilebileceğini belirterek, mevzuata aykırı yapılan yardımlar için ilgili yöneticiler dahil tüm sorumlulara faiziyle ödeme çıkarılmasına hükmetmişti. İlgili haber için tıklayın.

Bu tespitlerin ardından başlayan mali ve idari işlemler kamu bürokrasisinde ciddi sorunlara yol açmış, farklı yorumlara açık toplu sözleşme maddeleri nedeniyle yöneticiler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Kanun teklifinde yer alan madde şöyle:

"Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu Kanun hükümleri uyarınca imzalanan toplu sözleşmeler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarındaki usul ve esaslara aykırı olarak 31/5/2025 tarihine kadar kamu görevlilerine koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında idari ve/veya mali takibat ve yargılama yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır."

Söz konusu düzenleme, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na geçici 17. madde olarak ekleniyor. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.