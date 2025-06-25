Hamile kalan kadına mobbing iddiası
Kocaeli'de özel bir hastanede hamile olduğunu öğrenen Gamze Sima Şimşek, çalıştığı kurumda yöneticilerinin baskısı ve şok edici sözleriyle karşılaştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 15:18, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 15:49
Kocaeli'de Gamze Sima Şimşek, dün özel bir hastanede yaptırdığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu sevindirici haberi çalıştığı kuruma bildiren Şimşek, iddiaya göre yöneticilerinin baskısıyla istifaya zorlandı.
Olayın Detayları
- Gamze Sima Şimşek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bu durumu iş yerine bildirdi.
- İddiaya göre, yöneticiler tarafından baskı uygulanarak istifaya zorlandı.
- Eşi Soner Şimşek, yetkilinin eşine "Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın?" şeklinde uygunsuz bir soru yönelttiğini belirtti.