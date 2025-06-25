Trabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü

Trabzon'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir çobanın yaşamını yitirmesi, bölgede endişeye yol açtı.

Olay, hayvancılık yapmak üzere Vakfıkebir ilçesinden Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'ün başına geldi. İki gün önce kene yapışan Uzuntürk, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde yapılan Uzuntürk, daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Alaattin Uzuntürk , hayvancılık yapmak için Alucra ilçesine gitti.

, hayvancılık yapmak için Alucra ilçesine gitti. Kene yapışmasının ardından rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahale Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Daha sonra Trabzon'daki Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak yaşamını yitirdi.



