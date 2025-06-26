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Sahada inceleme yapan GİB personeline ödenen fazla çalışma ücretinde artış yapılacak

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik fazla çalışma ücretlerinde artışa gidiliyor. Ayrıca, sahada görevlendirilebilecek personel sayısına ilişkin üst limit de yükseltiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 10:05, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 15:35
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Sahada inceleme yapan GİB personeline ödenen fazla çalışma ücretinde artış yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinde çalışan ve mesai saatleri dışında sahada icra, tahsilat, yoklama ve yaygın-yog^un denetim görevlerini yürüten personele ödenen fazla çalışma ücretine ilişkin düzenleme genişletiliyor. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na ekli 13. maddede değişiklik öngören teklif, TBMM'ye sunuldu.

Gösterge 160'tan 300'e çıkarılıyor

Mevcut düzenlemeye göre, fiilen daire dışında ve mesai dışında görev yapan personele her bir saat için 160 gösterge rakamı esas alınarak fazla mesai ücreti ödeniyor. Yeni teklif ile bu gösterge 300'e çıkarılıyor. Böylece personele saatlik bazda daha yüksek fazla mesai ücreti verilmesi sağlanacak.

Fazla çalışma ücreti verilebilmesinde %20 olan üst limit %40'a çıkarılıyor

Ayrıca fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısında da artış yapılıyor. Halihazırda, taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personelin en fazla %20'sine bu ödeme yapılabiliyordu. Teklife göre bu oran %40'a yükseltiliyor. Bu sayede daha fazla personelin denetim faaliyetlerine katılımı teşvik edilecek.

Amaç: Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele

Teklifin gerekçesinde, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması, mükelleflerin hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi gibi amaçlarla yürütülen saha denetimlerinin daha etkin yapılabilmesi için bu düzenlemenin gerekli olduğu ifade edildi. Sahada görev yapan personelin yemek gibi ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorunda kalması nedeniyle, yapılan bu fazla çalışma karşılığında ücretlendirme konusunda iyileştirmeye gidildiği belirtildi.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelmesi bekleniyor.

KARİYER UZMANLARI DA ARTIŞ BEKLİYOR

Kariyer uzman ve denetçiler de geçen yıldan bu yana maaşlarında düzenleme yapılmasını bekliyor. Yetersiz maaş artışından dolayı bir çok kariyer personel özel sektöre geçmek durumunda kalmıştı.

İŞTE MADDE TEKLİFİ:

MADDE 5-213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan " 160" ibaresi "300" ve "%20'sini" ibaresi "%40'ını" şeklinde değiştirilmiştir.

İŞTE MADDE GEREKÇESİ

MADDE 5- Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeli tarafından, vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi, mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi, vergi düzeninin sağlanması, belgesiz mal hareketlerinin önlenmesi ve mükelleflerin gönüllü uyumunun sağlanması amacıyla yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılmaktadır.
Söz konusu denetimler kapsamında daha fazla personelin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer taraftan, icra, tahsilat, yoklama ile yaygın ve yoğun vergi denetimi faaliyetleri, mesai saatleri dışında ve fiilen daire dışında gerçekleştirildiğinden denetimlerde görev alan personel çalıştığı birimin yemek hizmetinden faydalanamamakta, yemek ve benzeri ihtiyaçlarım restoran/lokanta gibi işletmelerden karşılamaktadır.
Bu nedenle, normal mesai saati haricinde daire dışında fiilen çalışanlara bu çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi yönünde yapılan düzenlemede değişiklik yapılarak ödenecek ücretlerin ve sahada görevlendirilecek personele ilişkin üst limitin artırılması amaçlanmaktadır.

İŞTE ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPILAN MADDE

Ek Madde 13 - Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden icra, tahsilat, yoklama ile yaygın ve yoğun vergi denetimi işlemlerini fiilen daire dışında yapmakla görevlendirilen ve bu görevleri nedeniyle normal mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu şekilde çalıştıkları her bir saat için 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ödemeden Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarında olup aynı işlemler için görevlendirilenlerden; Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında geçici görevli bulunan memurlar ile gelir servisi bulunan malmüdürlüklerinde görevli memur ve sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara, ödemenin yapıldığı günler için diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu fıkraya göre her bir personel için ödenebilecek fazla çalışma ücreti ayda 50 saati ve fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı ise Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan toplam memur ve sözleşmeli personel sayısının %20'sini geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

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