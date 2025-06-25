7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde Tolga Kaplan'a ait iş yerinde 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleşti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Plakası sökülmüş lüks araçtan inen kar maskeli şüpheli, bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattı. Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları tespit edilen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Yangın Soruşturması ve Gözaltı Süreci

Şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi ve olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçsuz olduğunu savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Disiplin Soruşturması Talebi ve Hukuki Süreç

İş insanı Salih Tolga Kaplan, işyerinin kundaklanmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle resmi şikayette bulundu. Kaplan, serbest bırakılan Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Disiplin İşleri Birimine 8 sayfalık başvuru yaptı. PAÜ Disiplin Kurulu, Dr. H.T.H. hakkında idari soruşturma açılıp açılamayacağına dair inceleme başlattı.

İddialar ve Disiplin Talepleri

Tolga Kaplan , Dr. H.T.H.'nin çalıştığı kurumun itibarına zarar verdiğini öne sürdü.

, Dr. H.T.H.'nin çalıştığı kurumun itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Yangının organize şekilde gerçekleştiği ve Dr. H.T.H.'nin olay yerine gelen araçta bulunduğu belirtildi.

Dr. H.T.H.'nin ifadesinde üçüncü şahsın kimliğini gizlemeye çalıştığı iddia edildi.

Kamu görevlilerinin uyması gereken disiplin ve etik kurallara aykırı davranıldığı savunuldu.

Disiplin soruşturması açılması, görevden uzaklaştırılması ve meslekten çıkarılmasına kadar varan yaptırımların uygulanması talep edildi.



