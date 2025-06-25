Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı

Denizli'de mobilya ve fuar stantları imalathanesinde meydana gelen ve 7 milyon liralık zarara yol açan yangınla ilgili olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor hakkında, çalıştığı kamu hastanesi tarafından idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 15:41, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 15:42
Yazdır
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde Tolga Kaplan'a ait iş yerinde 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleşti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Plakası sökülmüş lüks araçtan inen kar maskeli şüpheli, bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattı. Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları tespit edilen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Yangın Soruşturması ve Gözaltı Süreci

Şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi ve olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçsuz olduğunu savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Disiplin Soruşturması Talebi ve Hukuki Süreç

İş insanı Salih Tolga Kaplan, işyerinin kundaklanmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle resmi şikayette bulundu. Kaplan, serbest bırakılan Dr. H.T.H. hakkında disiplin soruşturması açılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Disiplin İşleri Birimine 8 sayfalık başvuru yaptı. PAÜ Disiplin Kurulu, Dr. H.T.H. hakkında idari soruşturma açılıp açılamayacağına dair inceleme başlattı.

İddialar ve Disiplin Talepleri

  • Tolga Kaplan, Dr. H.T.H.'nin çalıştığı kurumun itibarına zarar verdiğini öne sürdü.
  • Yangının organize şekilde gerçekleştiği ve Dr. H.T.H.'nin olay yerine gelen araçta bulunduğu belirtildi.
  • Dr. H.T.H.'nin ifadesinde üçüncü şahsın kimliğini gizlemeye çalıştığı iddia edildi.
  • Kamu görevlilerinin uyması gereken disiplin ve etik kurallara aykırı davranıldığı savunuldu.
  • Disiplin soruşturması açılması, görevden uzaklaştırılması ve meslekten çıkarılmasına kadar varan yaptırımların uygulanması talep edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber