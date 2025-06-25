Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 2'si öğretmen 3 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli Şanlıurfa ve Sakarya illerinde bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içerisinde bulunduklarına dair ifade olan Makine Mühendisi M.Ö. Samsun'da, aktif olarak öğretmen olan A.Ö. Sakarya'da, sözleşmeli öğretmen olan S.Ş. ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan M.Ö., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan 2 şüphelinin ise Samsun Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savcıya ifade vereceği öğrenildi.