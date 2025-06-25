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İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Togay, iştiraklerde koordinatörlükler kurularak hukuki altyapısı olmadan işlerin yürütüldüğünü, daha sonra bu işlemlerin resmiyet kazanması için ajans kurulduğunu iddia etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 17:27, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 17:27
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İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, şüpheli Ertan Yıldız'ın iştiraklerde koordinatörlükler kurarak gayriresmi olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan işleri yürüttüğünü ve daha sonra işlemleri resmi göstermek için İBB bünyesinde ajans kurduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında, Togay'ın aylık gelirinin 350 bin lira olduğu beyan edildi. Togay, İBB'de işe başlamak için Ertan Yıldız, Y.O.D. ve Banu Saraçlar ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ardından kendisine İSTON AŞ. Genel Müdürlüğü teklif edildiğini belirtti.

İştiraklerde Koordinatörlük Yapısı ve Süreçler

Togay, 2019 yılında İSTON AŞ'de genel müdür olarak göreve başladığını ve bu süreçte iştiraklerden sorumlu başkan danışmanının Ertan Yıldız olduğunu aktardı. Yıldız'ın ofisinin Bakırköy'deki ek hizmet binasında bulunduğunu ve burada iştirak çalışanlarından oluşan bir koordinasyon ekibi kurduğunu belirtti. Bu yapı altı koordinatörlükten oluşuyordu:

  • Satın alma ve ihale
  • Hukuk
  • Finans
  • İnsan kaynakları
  • İletişim
  • Endüstriyel ilişkiler koordinatörlüğü

Tüm yönetim kurulu kararlarının bu koordinatörlükler üzerinden Ertan Yıldız tarafından onaylandığını, ardından yönetim kurulu imzasına çıkarıldığını ifade etti. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl boyunca gayriresmi olarak yürütüldü.

Ajans Kurulması ve Resmiyet Kazanma Süreci

Yaklaşık 1,5 yıl önce İYA şeklinde bir ajans kurulduğunu belirten Togay, altı koordinatörlüğün birçok personeliyle bu ajansa devredildiğini söyledi. Bu ajans kurulduktan sonra İBB iştirakleriyle danışmanlık sözleşmeleri imzalanarak süreç resmiyet kazandı.

Döküm Sahaları ve İhale Süreçleri

Togay, 2022'de İSTAÇ AŞ'ye Genel Müdür olarak atandığını ve bu iştirakin faaliyet alanlarından birinin hafriyat ve döküm alanlarının yönetimi olduğunu belirtti. Göreve başladığında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun İSTAÇ'ın sahip olduğu döküm sahalarının büyük çoğunluğunu işlettiğini dile getirdi. Dışarıda oluşan teamül gereği, teklif toplama süreçlerinde genellikle süreci yönetenlerin en uygun teklifleri verdiğini, bu alanların kontrolünün ise Fatih Keleş ile hareket eden Gülibrahimoğlu'na geçtiğini ifade etti.

Kendi Döneminde Yapılanlar ve Tepkiler

Kendi döneminde üç döküm sahasının İSTAÇ tarafından işletilmeye başlandığını aktaran Togay, bu duruma Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tepki gösterdiğini belirtti.

Rüşvet ve İhale Süreçleri Hakkında Açıklamalar

Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in zaman zaman kendisine bazı firmalara ödeme yapması gerektiğine dair talimat verdiğini ancak rüşvete aracı olduğu iddiasını reddettiğini belirten Togay, çalıştığı dönemde hiçbir firmaya ihale için davet göndermesi veya bir firmanın lehine/aleyhine tutum sergilemesi yönünde talimat almadığını söyledi.

Sözleşme Feshi ve Şirketlerle İlgili Gelişmeler

Togay, göreve başlamadan önce V.H. firmasının atık dönüşüm tesisinin işletmesini aldığını ancak yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit ettiğini, firmaya ihtar yazıları gönderdiğini ve son ihtarda sözleşmenin feshine kadar gidecek yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu süreçte tutuklu şüpheli Aykut Erdoğdu'nun kendisini ziyaret ederek firmayı savunduğunu ancak şirket gerekli aksiyonları almazsa sözleşmenin feshedileceğini ilettiğini aktardı.

Togay'ın Genel Değerlendirmesi

Togay, ifadesinde hiçbir suça dahil olmadığını, örgüt hiyerarşisi içinde yer almadığını ve bu yapıyla ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Özgeçmişi ve iş ahlakı nedeniyle hukuka aykırı taleplerin kendisine iletilmediğini, ancak kendi dışında bazı işlerin kendi üzerinden yapılmış olabileceğini fark ettiğini söyledi. Bu hususlardan sorumlu olmasının mümkün olmadığını vurguladı.


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