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Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada İran'ın son saldırısına ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Katar'daki ABD üssüne yönelik 14 füze saldırısında can kaybı yaşanmadığını, bunun da İran'ın önceden haber vermesi sayesinde olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 17:46, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 17:47
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Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler

Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün bize 14 füze atıldığını gördünüz. İran çok nazikti. Bize önceden haber verdiler. 'Saat 1'de fırlatacağız, tamam mı?' dediler. Ve herkes üsten tahliye edildi, kimseye zarar gelmedi."

Trump, Katar'daki üsse yönelik saldırıda kullanılan tüm füzelerin etkisiz hale getirildiğini belirtti:

"Katar'daki üssümüze atılan 14 üst düzey füzenin tamamı, bildiğiniz gibi, bizim sistemlerimiz tarafından vurularak düşürüldü."

Saldırıdan önce yapılan uyarının, çatışmanın büyümesini önleyen önemli bir adım olduğu değerlendirmeleri öne çıkarken, Trump'ın açıklamaları İran-ABD geriliminin seyri açısından dikkatle takip ediliyor.

"İran ile haftaya görüşeceğiz"

ABD Başkanı, İran ile diplomatik temasların devam edeceğini belirterek, gelecek hafta bir görüşme yapılacağını duyurdu:
"İran ile haftaya görüşeceğiz. Kim bilir, belki de bir anlaşma imzalarız."

"Amerika olmadan olmaz"

Zirve kapsamında görüştüğü liderlerin ABD'ye yönelik tutumunu da değerlendiren Trump, dikkat çekici sözler sarf etti:

"Görüştüğüm tüm liderler, 'Amerika Birleşik Devletleri için Tanrı'ya şükürler olsun' dedi. Böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Ülkelerini korumak istiyorlar ve ABD'ye ihtiyaçları var. Amerika olmadan olmaz."

"Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bitiririm sözüm mecazdı"
Trump, daha önce söylediği "Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bitiririm" ifadesine açıklık getirdi:
"O sözüm tabii ki mecazi olarak söylendi. Ama Putin daha fazla zorluk çıkardı."

Fed Başkanı'na sert sözler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'na yönelik sözleri de dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Fed Başkanı düşük IQ'lu biri. Çok aptal biri. Siyaset yapıyor."

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