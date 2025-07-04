Muvazzaf Askerlik Sonrası Memuriyete Dönüş Süresi Nasıl Hesaplanır?

Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Boğaziçili öğrenciye gözaltı
Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Boğaziçili öğrenciye gözaltı
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Antalya'da SGK Rüşvet Operasyonu: Eski Müdür ve Müfettişler Yakalandı
Antalya'da SGK Rüşvet Operasyonu: Eski Müdür ve Müfettişler Yakalandı
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Muvazzaf Askerlik Sonrası Memuriyete Dönüş Süresi Nasıl Hesaplanır?

657 sayılı Kanun, Danıştay Kararları, Mülga DPB Görüşü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görüşleri birlikte değerlendirildiğinde; Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları gerekir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 08:53
Yazdır
Muvazzaf Askerlik Sonrası Memuriyete Dönüş Süresi Nasıl Hesaplanır?

657 sayılı Kanunun "muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre;

"Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar."

Danıştay Onikinci Daire tarafından verilen bir kararda (T.10.06.2020, E.2019/4415, K.2020/2269);

"Davacının memuriyet görevine başlamak için yapmış olduğu başvuru, terhis tarihinden önceki bir tarihte ise terhis tarihinden; terhis tarihinden sonraki 30 günlük süre içerisindeki bir tarihte ise, başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde davalı idarenin davacıyı göreve başlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dolayısıyla davalı idarenin tazminat sorumluluğu da yukarıda bahsedildiği şekilde hesaplanan tarihten (eğer davacının memuriyet görevine başlamak için yapmış olduğu başvuru, terhis tarihinden önceki bir tarihte ise terhis tarihinden; terhis tarihinden sonraki 30 günlük süre içerisindeki bir tarihte ise başvuru tarihinden) itibaren 30. gün başlamaktadır.

Davacının göreve başlayabilmek için terhis tarihinden önce askerdeyken idareye başvurduğu ve 25.11.2007 tarihinde terhis olduğu anlaşıldığından, davacının terhis tarihi olan 25.11.2007 tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde göreve başlatılması gerektiğinden, idarenin tazminat sorumluluğu da terhis tarihinden itibaren 30. gün (24.12.2007) başlamaktadır."

Danıştay Beşinci Daire kararında (T.07.05.1990, E.1990/861, K.1990/906); askerlik hizmetini yapmak üzere, görevden ayrılan memurların terhislerinden sonraki 30 gün içinde başvurmaları halinde en geç 30 gün içinde göreve başlatılmaları gerekir.

Mülga DPB görüşünde (03.03.1999-Mütaalalar Özel Bülteni- Temmuz 2013-Sayfa:55); İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesi neticesinde ilgilinin 21.11.1997 tarihinde terhis olduğu anlaşılmış olup yukarıdaki hükümde yer alan "terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak" hükmüne göre terhis tarihi günü göreve başlatılmasının mümkün olmadığı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün yazısında (T: 12/1/2024, S: E-74073113-010.99-198138); Göreve başlama süresi açısından mezkür Kanunun 62'nci maddesinde genel sürelere yer verilmiş 83'üncü maddesinde ise muvazzaf askerlik hizmeti yapanlara yönelik özel bir süre öngörülmüştür. Bu bağlamda, yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanma ile ilk defa memuriyete atanma arasında göreve başlama süreleri bakımından fark olmadığı göz önünde bulundurularak Anayasadan kaynaklanan askerlik hizmetini yerine getiren memurlara tanınan başvurma süresinin, askerlik
hizmetini yapmaktayken memurluğa atanma hakkı kazananlara da teşmil edecek şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla, merkezi yerleştirme ile yerleşenlerden askerlik hizmeti yapmakta olanların, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde atamalarının yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Bu yapılan açıklamalara göre; Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler; terhis olduğu gün göreve başlatılması hukuken mümkün olmayıp, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak, kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber