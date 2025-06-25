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Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Eurofighter) Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 18:25, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 19:07
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Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Lahey Zirvesinin öne çıkan konusu müttefiklerin savunma harcamalarının artmasıydı. Silahlı silahsız insansız hava araçları başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmektedir.

Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyoruz.

Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve küresel etkileri oldu. Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

"Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz"

Şimdiye kadar İsrail saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. Hiçbir kural tanımayan, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine yenilerini ekliyor.

Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz. Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz. Tüm bölgenin selameti için acı da olsa rahatsız edici de olsa hakikatleri cesaretle söylemeyi sürdüreceğiz.

İsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkündür.

"Ateşkesi memnuniyetle karşıladık"

İsrail-İran arsındaki askeri tırmanma bölgemizi tehlike altına aldı. İlk günden itibaren yoğun diplomasi trafiğimiz oldu. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz savaşla hiçbir yere varılamayacağına dair örneklerle doludur. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların uymasını bekliyoruz. Ortadoğu'da barışın temini için müttefikler dahil herkesin taşın altına koyması lazım. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Zirve sırasında birçok liderle görüştüm. Trump, Mertz, Macron'ın da aralarında olduğu pek çok liderle bir araya geldim. İkili ilişkilerimizi ve zirve gündemi konularını ele aldık. Gelecek yıl zirvenin Türkiye'de yapılmasını karara bağladık.

"Eurofighter'da görüşmeler olumlu"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlatyan Erdoğan, Eurofighter' da görüşmelerin olumlu yönde olduğunu belirterek, "Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var" dedi.

Erdoğan, "Türkiye ve İsrail arasında bir gerilim yaşanır mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye, bölgesinde barışın hakim olması için bütün gayretlerini göstermektedir"

"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra böyle bir şey söz konusu değil, Türkiye bölgesinin bir barış ülkesidir ve bölgesinde de barışın özellikle hakim olması için bütün gayretlerini göstermektedir. Ancak tabii bütün bunların yanında özellikle de İsrail'in bu dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz. Ve bugüne kadar Gazze'de olduğu gibi bölgede zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık, yer almaya devam ediyoruz. Özellikle de garip gurebanın yanında yer almaya devam ediyoruz ve düşünün şu anda Gazze'de aylardır oradaki mazlumlara yardım gitmiyor. Şimdi bu insanlara aynı yardım gitmezse bu insanların hali ne olacak? Biz de tabii şu anda güçlü olan ülkelere diyoruz ki gelin İsrail'in karşısında yer alın ve bu aynı yardımların götürülebilmesi için Gazze'ye kapıların açılmasını ne yapmak lazım? Kızılhaç'a bile şu anda İsrail yol vermiyor. Kızılhaç kanalıyla bile Gazze'deki bu insanlara yardım gitmiyor. Böyle bir durum söz konusu. "

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