Belde sorumlusu ve tahsildar olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere harcırah ödemesi
Memurun yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz etmeyen, kurumlarınca düzenli ve sürekli ulaşımın sağlanamadığı bir yerde görevlendirilmesi halinde harcırah ödenmesi gerekir.
Kamu denetçiliği kurumuna intikal eden bir olayda (Başvuru No : 2024/15146),
Akhisar Belediyesi Başkanlığında (5) dereceli memur kadrosunda görev yapmaktayken
muvafakati dışında 27/06/2024 tarihinde sayılı idari işlem ile Akhisar İlçe
merkezinden 15 km uzaklıkta Ballıca belde sorumlusu ve tahsildar olarak görevlendirildiğini,
14/11/2024 tarih ve sayılı dilekçe ile başvuruda bulunarak yol masraflarını
talep ettiğini, Akhisar Belediye Başkanlığınca, 6245 sayılı Harcırah Kanunun
14 üncü maddesi gereği yolluk yevmiyesi ödemesi yapılamayacağı yönünde cevap
yazıldığını, görevlendirildiği beldenin memuriyet mahalli dışında olduğunu,
ayrıca belediye araçlarıyla gidilip gelinen yerlerin dışında olduğundan kendi
aracıyla her gün 15 km gidip 15 km geliş toplam 30 km yol yapmak zorunda bırakıldığını,
maddi kayba uğradığını belirterek 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yol
masraflarının ve yevmiyesinin Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından ödenmesini
talep etmektedir.
Yapılan değerIendirme neticesinde aşağıdaki tespit ve sonuçlara ulaşılmıştır.
Başvuranın görevlendirildiği Ballıca Mahallesinin, 6245 sayılı Kanun çerçevesinde
memuriyet mahalli olup olmadığı hususundaki uyuşmazlıkta, mevzuat kapsamında
Defterdarlıklardan konuyla ilgili görüş alınabildiğinden, talebimiz üzerine
Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün 27/01/2025
tarihli ve 13523 sayılı yazısıyla Kurumumuza iletilen ve Defterdarlık Muhasebe
Denetmenleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 24/01/2025 tarihli 2025/2
sayılı Görüş ve Öneri Raporu'nda özetle; "Akhisar Merkezinden 15 km. mesafedeki
Ballıca Mahallesi arasında süreklilik arz eden yerleşim yeri bulunmamaktadır.
Bu mesafenin yaklaşık 10 km'sinde bahçe, arazi, tarla, organize sanayi vs. bulunduğundan
Ballıca Mahallesinin yerleşim yeri devamı niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.
Ancak Akhisar merkezden Ballıca Mahallesine hafta içi sabah 7:00 den akşam 20:00'ye
kadar düzenli ve sürekli Manisa Büyükşehir Belediyesinin minibüsleri faaliyet
göstermektedir.(.)" yönünde tespitlere yer verilmektedir.
Anılan raporun sonuç kısmında ise "6245 sayılı Harcırah Kanunu 3.maddesinin
(g) bendinde yer alan "Memuriyet Mahalli" tanımının 39 ve 41 Seri Numaralı Harcırah
Kanunu Genel Tebliğleri açısından değerlendirilmesi neticesinde; 5'inci dereceli
Memur kadrosunda görev yapan Tahsildar 'a, Akhisar İnönü Mahallesi ile Ballıca
Mahallesi arasında süreklilik arz eden yerleşim yeri bulunmadığı ve yerleşim
yeri özellikleri bakımından bütünlük arz etmediği için ilgiliye harcırah verilmesinin
uygun
olacağı, Akhisar Belediye Başkanlığınca Tahsildar 'a Ballıca mahallesinde görevlendirilmesinden dolayı harcırah ödenmediği takdirde; 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 48.maddesi gereğince kurum bütçesinden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına Abonmanlık kartı çıkarmak için ücreti ödenmesi ve ilgili tahsildara verilmesi ile sorunun giderilebileceği, sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklinde görüş sunulduğu anlaşılmaktadır.
Bunun yanı sıra anılan raporda, 39 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği
açısından yapılan değerlendirmede Manisa'nın Akhisar İlçesinin İnönü Mahallesinde
görev yapan memurun; Akhisar İlçesinin Atatürk, Reşatbey, Kayalıoğlu Mahallelerinde
bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından
İnönü mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması
nedeniyle memura harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından
İnönü Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Akhisar İlçesinin Ballıca ve Sindelli
Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesinin icap
ettiğinin ifade edildiği, dolayısıyla dosyadaki bilgilerden Reşatbey Mahallesinde
ikamet ettiği görülen başvuranın, ikamet yeri açısından da Reşatbey Mahallesi
ile bütünlük arz etmeyen ve bu yerin devamı niteliğinde olmayan Ballıca Mahallesine
görevlendirilmesi nedeniyle kendisine harcırah ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
41 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca
sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş
ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerlerin, memuriyet mahalli kapsamında,
ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları
ile gidilip gelinebilen yerlerin ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilmesi
suretiyle memuriyet mahallinin tanımında ulaşım olanaklarının gözetildiği anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda ulaşımla ilgili olarak yukarıda anılan raporda, idarece, başvurana
harcırah verilmemesi halinde, alternatif olarak sunulan abonmanlık kartı ücretinin
idare bütçesinden karşılanması ve ilgili tahsildara verilmesi önerilmiş ise
de, bu seçenekte ulaşımın düzenli olarak kurumca karşılanmadığının gözetilmesi
ile toplu taşıma duraklarının görevlendirme yapılan Belediye Hizmet binalarına
mesafesi, toplu taşıma araçlarının kalkış ve varış saatlerinin memurun mesai
saatlerine uygunluğu, ikametle iş yeri arasında toplu taşımayla ulaşımın makul
süreyi aşmaması, uzun mesafede memurun sağlık durumunun buna elverişli olması
gibi somut koşulların da idarelerce uygulamada dikkate alınmasına ihtiyaç bulunduğu,
ancak bu şekilde kamu hizmetinin sürekli ve verimli nitelikte ifasının sağlanarak
kalıcı çözüme ulaşılabileceği, böylelikle personel yönünden benzer mağduriyet
ve şikayetlerin tekrarlanmasının önüne geçilerek idarenin işleyişine katkı sağlanabileceği
değerlendirilmektedir.
Emsal Tavsiye Kararları ile dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 6245
sayılı Harcırah Kanunu'nun "Memuriyet Mahalli" tanımına ilişkin 3 üncü maddesi
ile uygulamaya ilişkin açıklamaları içeren 39 ve 41 Seri Numaralı Harcırah Kanunu
Genel Tebliğleri hükümleri gereğince başvuranın görevlendirildiği Ballıca Beldesi'nin
memuriyet mahalli kapsamı dışında olduğu, bu nedenle Akhisar Belediye Başkanlığının
memuriyet mahalli değerlendirmesinde ve başvuranın harcırah talebinin reddi
işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı, dolayısıyla memuriyet mahalli
dışında görevlendirildiği tespit edilen başvurana, görevlendirme tarihinden
itibaren harcırah ödenmesi hususunda idareye tavsiyede bulunulması gerektiği
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Dolayısı ile ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait
taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin memuriyet mahalli dışı olarak
değerlendirilmesi suretiyle harcırah ödenmesi ve olası mağduriyetlerin önlenmesi,
kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kanun ve ilgili düzenlemelerden
kaynaklanan mali haklarının zamanında ve tam olarak karşılanması, kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesine ve kalitesine de şüphesiz olumlu olarak yansıyacaktır.