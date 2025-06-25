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Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı reformlarla, 56 yıldır devam eden kadastro davası sonuçlandı. Sıfır Kadastro Dosyası hedefiyle, vatandaşların yıllardır beklediği adalet sağlandı ve benzer davaların da hızla çözüme kavuşması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 19:57, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 20:00
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Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm

Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Türkiye genelinde onlarca yıl süren kadastro ihtilaflarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır.

Elbistan Kadastro Mahkemesi, Afşin Kadastro Mahkemesinde 16.10.1969 tarihinde açılan ve Elbistan Kadastro Mahkemesine devir nedeniyle gönderilen 2013/77 esasına kayıt edilen davayı 25/06/2025 tarihinde karara bağladı. Tam 56 yıldır devam eden, 2013/77 esas numaralı ve 216 tarafı bulunan bu davada, bir parselin mülkiyetine ilişkin ihtilaflar mahkeme kararıyla çözüme kavuşturuldu. Bu karar, Türkiye'de yıllardır devam eden kadastro davalarının sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Adım Adım

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak 2024 yılı sonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, yıllarca çözülemeyen kadastro davalarının nedenleri tek tek analiz edilerek bu davaların hızla sonuçlandırılması için yargı teşkilatına teknik, teknolojik ve idari destekler sağlanmıştır.

  • Yurt dışı tebligatlar
  • Taraf teşkili
  • Keşif süreçleri
  • Teknik eksiklikler
  • Personel yetersizliği

gibi birçok unsur nedeniyle yargılaması tamamlanamayan davalar masaya yatırılmış ve mahkemelerin daha hızlı sonuçlandırabilmesi için yeni stratejiler geliştirilmiştir.

Kronik Dosyaların Kapatılması Hedefi

2025 yılı sonu itibarıyla, 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan kalan kronik dosyaların tamamen kapatılması hedeflenmektedir. Elbistan Kadastro Mahkemesi'nin bu kararı, yargının hızlandırılması ve vatandaşların yıllardır süren belirsizlikten kurtulması adına büyük bir başarıdır.

Yargıya Güveni Artıran Adımlar

56 yıl gibi uzun bir sürenin ardından alınan bu karar, adaletin ne kadar sabır ve kararlılıkla işletildiğini gösterirken, aynı zamanda yargıya olan güveni de artırmaktadır. Bu süreç, kadastro davalarına ilişkin kronikleşen sorunların üzerine kararlılıkla gidildiğinde çözüme kavuşturulabileceğini açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye genelinde devam eden benzer kadastro davalarının Elbistan Kadastro Mahkemesi'nin verdiği bu kararı örnek alarak hızla sonuçlandırılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi, yargı sisteminde tarihi bir reform süreci olarak değerlendirilmektedir.

Mahkemelerin Etkinliği ve Toplumsal Güven

Bu karar, mahkemelerin etkinliğini artırarak hem vatandaşlara güven veren bir hukuk sistemi oluşturulmasını sağlayacak hem de yargının iş yükünü hafifletecektir. Artık yargı teşkilatında uzayan ve çözümsüzlükle anılan kadastro davalarının geçmişte kalması ve mahkemelerin daha hızlı karar alması için güçlü bir irade ortaya konmuştur.

Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla kadastro ihtilaflarını yargı ve ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyor! Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, yargının hızlandırılmasına ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.


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