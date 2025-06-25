Bilecik'te çıkan orman yangını NATO tesislerine sıçradı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik-Adapazarı-İstanbul D650 karayolunu aşarak NATO tesislerine ve bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan 3 helikopter, karadan ise 50'ye yakın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye ait arazözlerle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in bölgeye gittiği öğrenildi.