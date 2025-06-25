İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde Trump, Starmer, Merz, Macron ve Schoof ile yaptığı görüşmelerde küresel krizlere dair mesajlar verdi. Erdoğan'ın liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde Gazze krizi, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin uluslararası işbirliği vizyonu masaya yatırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 21:11, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 22:06
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü, bölgesel ve küresel gelişmeler, ticaret hacmi hedefleri, savunma sanayii işbirlikleri ve insani krizler gibi pek çok konu ele alındı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki büyük potansiyele ve özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağına dikkat çekti. Ayrıca, İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve Gazze'deki insani trajedinin sonlandırılması için yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İkili Görüşmelerin Detayları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Görüşme

  • Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefini yineledi. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerin süreceğini ve Gazze'deki insani krizin unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Görüşme

  • Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devam edeceğini ve ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Görüşme

  • Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi. İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmasının önemine değindi ve Gazze'deki insani krizin çözümü için kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile Görüşme

  • Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirilerek ilişkilerin daha da geliştirileceğini belirtti ve Schoof'u NATO Zirvesi'ndeki başarılı ev sahipliği nedeniyle tebrik etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Görüşme

  • Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti. Terörle mücadele ve Karadeniz'in güvenliği konularında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Öne Çıkan Başlıklar

  • Ticaret hacmi hedefleri: ABD ile 100 milyar dolar, İngiltere ile 30 milyar dolar.
  • Savunma sanayii işbirlikleri ve enerji alanında ortaklıklar.
  • Gazze'deki insani kriz ve kalıcı ateşkesin önemi.
  • Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi.
  • Suriye'nin toprak bütünlüğü ve mültecilerin geri dönüşü için sosyal refahın artırılması.
  • Bölgesel barış girişimleri: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda adil barış arayışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği bu temaslar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünü ve bölgesel barışa katkı sağlama çabalarını bir kez daha ortaya koydu. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii işbirlikleri, insani krizlerin çözümü ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber