Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü, bölgesel ve küresel gelişmeler, ticaret hacmi hedefleri, savunma sanayii işbirlikleri ve insani krizler gibi pek çok konu ele alındı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki büyük potansiyele ve özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağına dikkat çekti. Ayrıca, İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve Gazze'deki insani trajedinin sonlandırılması için yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İkili Görüşmelerin Detayları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Görüşme

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefini yineledi. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerin süreceğini ve Gazze'deki insani krizin unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Görüşme

Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devam edeceğini ve ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Görüşme

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi. İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmasının önemine değindi ve Gazze'deki insani krizin çözümü için kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile Görüşme

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirilerek ilişkilerin daha da geliştirileceğini belirtti ve Schoof'u NATO Zirvesi'ndeki başarılı ev sahipliği nedeniyle tebrik etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Görüşme

Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti. Terörle mücadele ve Karadeniz'in güvenliği konularında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Öne Çıkan Başlıklar

Ticaret hacmi hedefleri: ABD ile 100 milyar dolar, İngiltere ile 30 milyar dolar.

ABD ile 100 milyar dolar, İngiltere ile 30 milyar dolar. Savunma sanayii işbirlikleri ve enerji alanında ortaklıklar.

ve enerji alanında ortaklıklar. Gazze'deki insani kriz ve kalıcı ateşkesin önemi.

ve kalıcı ateşkesin önemi. Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve mültecilerin geri dönüşü için sosyal refahın artırılması.

ve mültecilerin geri dönüşü için sosyal refahın artırılması. Bölgesel barış girişimleri: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda adil barış arayışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği bu temaslar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünü ve bölgesel barışa katkı sağlama çabalarını bir kez daha ortaya koydu. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii işbirlikleri, insani krizlerin çözümü ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.



