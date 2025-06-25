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Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Foça ilçesine doğru genişledi. Foça'da bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 23:26, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 23:28
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Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi'nde saat 12.36'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.

Bazı evler tahliye edildi

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ne kadar genişledi. Ilıpınar Mahallesi'ndeki bazı evlerde ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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