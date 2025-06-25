Tarlalarda milyonluk halı nöbeti başladı

Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tarlalarda milyonluk halı nöbeti başladı

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 15 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlalarına seriliyor. Arazi sahipleri, tarlaya serilen serilen milyonluk halıları hırsızlık, yağmur ve yabani hayvanların zarar vermesine karşı korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 23:46, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 23:47
Yazdır
Tarlalarda milyonluk halı nöbeti başladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bazı mahallelerde yer alan tarım arazileri, kışın buğday ekimine yaz aylarında ise halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında 50 yılın üzerinde olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor. Onarım ve sterilizasyon işleminin ardından güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup, pastele dönüşmesi sağlanıyor. Milyonluk değere sahip halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor. Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler tam bir renk cümbüşü oluştururken, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra sahiplerine teslim ediliyor.

Güneş doğunca çalışıyorlar, batınca nöbete başlıyorlar

100 dönümlük arazide serili yaklaşık 15 bin halı görsel şölen oluşturuyor. Halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişimli olarak tutulan nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor. Güneşin batmasıyla birlikte araziye köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini yabani hayvan ve hırsızlık olaylarına karşı etrafı gözetliyor. Tarlanın etrafına koyulan römorklarda da çalışanlar akşam yemeğini yiyor, çay ve kahve içerek sabah kadar nöbet tutuyor. Nöbet sırası biten ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

"Halılar değerli olduğu için bize emanet"

İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 15 bin halı sermeyi düşündüklerini ve halıların oldukça değerli olduğunu belirtti. Halıların genellikle İstanbul'dan geldiğini, aralarında yurt dışından gelenlerin de olduğunu kaydeden Topkara, bu değerli halıların kendilerine emanet olduğunu ve korumak için nöbet tuttuklarını ifade etti. Topkara, "Kışın buğday ekiyoruz, yaz aylarında ise halıları seriyoruz. Gündüzleri 3 ay boyunca güneşte renklerini sürdürüp pastelleştiriyoruz. Akşam nöbetçilerimiz var. Güvenlik amaçlı duruyor. Yağmur yağınca bize bilgi veriyorlar ve halıları topluyoruz. Hırsızlık şuana kadar görülmedi ama olmayacak değil. Tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Halılar değerli olduğu için bize emanet. Güneş batınca buradayız, güneş doğarken gideriz ama tekrar gelip çalışmaya devam ederiz" dedi.

"Yemeğimizi de burada yiyoruz"

Eşi Raziye Topkara da "Akşamüzeri gelip burada yemeğimizi yiyoruz hem de çayımızı içiyoruz. Aynı zamanda nöbet de tutuyoruz. İşimiz gereği burada durmak zorundayız. El dokuma halılar ve kilimler var oldukça değerliler" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber