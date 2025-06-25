2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı

Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve İkinci Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdürleri ve Müdür Yardımcılarına ilişkin 2025 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kararname ile ilgili olarak, naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen müdürlere dair liste ekte sunulmuştur. Listede ismi bulunmayanların talepleri uygun görülmemiştir. Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz. Ataması yapılan müdürlerin ayrılış tarihleri ise bilahare bildirilecektir.

Kararname Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen müdürler listede yer almaktadır.

uygun görülen veya re'sen değerlendirilen müdürler listede yer almaktadır. Listede ismi bulunmayanların talepleri uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan müdürlerin ayrılış tarihleri daha sonra bildirilecektir.

Yeni Görev Yerlerinde Başarılar

Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz. Görev değişiklikleriyle ilgili gelişmeler ve ayrılış tarihleri ayrıca duyurulacaktır.



