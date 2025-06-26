26 Haziran 2026'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış törenine katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde düzenlenecek "2024-2025 Yılı Toplu Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, Belçika'da düzenlenecek zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.

(Burgaz/18.30)

2- Ülke 9. Spor&Spor Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/19.00)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. E Grubu'nda Inter-River Plate ile Urawa Red Diamonds-Monterrey, G Grubu'nda ise Juventus-Manchester City ve Wydad-Al Ain maçları oynanacak.

(Seattle/Los Angeles/04.00/Orlando/Washington/22.00)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak.

(Viyana/16.00)