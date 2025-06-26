Bilecik'te depoda yangın

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki eski eşyaların muhafaza edildiği tek katlı bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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