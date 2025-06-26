Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
Hamile Genç Kadın Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu
Hamile Genç Kadın Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim

Trakya çevresinde faa-liyet gösteren çiftçiler-le yapılan iş birlikleri doğ-rultusunda 2025 sezonu için ihtiyaç duyulan buğdayı tar-lalardan toplayarak üretim sürecine dahil eden Indo-mie Türkiye, tarladan sofra-ya uzanan zinciri sağlıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 07:34
Yazdır
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim

Şir-ket, yılda 1.2 milyar adedi aşan üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Globalde ilk hazır no-odle markalarından biri olan Indomie, 2010 yılından bu ya-na Türkiye'deki faaliyetlerini yerli üretim odağında devam ettiriyor. Tekirdağ Çerkez-köy'de bulunan fabrikasında üretim süreçlerini yürüten şirket, hammaddelerinin yüz-de 70'ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ediyor.

"Yarının kaynaklarını korumayı hedefliyoruz"

Buğday hasadının mar-kanın üretim yaklaşımın-daki önemini belirten Indo-mie Türkiye Fabrika Müdü-rü Onur Özkan, kullandıkları hammaddenin önemli bir bö-lümünün Trakya çevresinde-ki çiftçilerin emeğiyle yetiş-tiğini söyledi. Özkan, "Tür-kiye'de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olmak bizim için büyük bir gurur. Ham-maddelerimizin yüzde 70'i Trakya'daki yerel tedarikçi-lerimizden geliyor.

Aylık 330 ton üretim kapasitemizle yıl-da ortalama 1 milyar 232 mil-yon adet noodle üretiyoruz. Bu üretim hacmi, aynı zaman-da Türkiye'nin tüketim alış-kanlıklarına ne kadar enteg-re olduğumuzun ve sofralarda güvenle tercih edilen bir mar-ka haline geldiğimizin açık bir göstergesi. Kadın çalışan oranımız yüzde 60'ın üzerin-de. Bu oran, üretime bakış açı-mızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplumsal duyarlılık ko-nusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor" dedi.

Türkiye fabrikası üretimde ilk 5'te

Türkiye'deki fabrikanın dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5'te yer aldığına vurgu yapan Özkan, şunları kaydetti: "Bu başarıyı yerli kaynaklara duyduğumuz güvenle sağlıyoruz. Yerli üretime, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve çiftçilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağlarken bulunduğumuz coğrafyaya da doğrudan katkı sunuyor.

Ayrıca, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik üretim modellerimizle çevresel sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Geri dönüşüm süreçlerinden su ve enerji verimliliğine kadar her alanda daha duyarlı bir üretim yapısı için çalışıyor, bugünü iyileştirirken yarının kaynaklarını da korumayı hedefliyoruz."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber