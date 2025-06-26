Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 07:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:
Marmara Bölgesi
- Balıkesir: 36°C, az bulutlu ve açık
- Edirne: 40°C, az bulutlu ve açık
- İstanbul: 35°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
- İzmir: 39°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 39°C, az bulutlu ve açık
- Uşak: 36°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 36°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 36°C, az bulutlu ve açık
- Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 33°C, az bulutlu ve açık
- Düzce: 35°C, az bulutlu ve açık
- Sinop: 30°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 36°C, az bulutlu ve açık
- Rize: 28°C, az bulutlu ve açık
- Samsun: 30°C, az bulutlu ve açık
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 29°C, az bulutlu ve açık
- Kars: 27°C, az bulutlu ve açık
- Malatya: 37°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 40°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 38°C, az bulutlu ve açık
Bölge genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.