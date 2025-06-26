Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Edirne: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık İstanbul: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

İzmir: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık Muğla: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık Uşak: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık Eskişehir: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Konya: 33°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık Düzce: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Sinop: 30°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık Rize: 28°C, az bulutlu ve açık

28°C, az bulutlu ve açık Samsun: 30°C, az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 29°C, az bulutlu ve açık

29°C, az bulutlu ve açık Kars: 27°C, az bulutlu ve açık

27°C, az bulutlu ve açık Malatya: 37°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık Mardin: 38°C, az bulutlu ve açık

Bölge genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.