BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı

BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, TBMM KİT Komisyonu'na yaptığı sunumda, Türkiye'nin doğal gaz ve LNG arz güvenliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Fidan, yaklaşık 161 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip olan Türkiye'nin, 34 farklı ülkeden LNG aldığını belirtti. 2024 yılında 51,9 milyar metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleştirilirken, 53,4 milyar metreküp tüketim yapıldığını ifade etti. 2025 yılı için ise 58,2 milyar metreküp tüketim öngörülüyor. Fidan, kesintisiz gaz akışının sağlanması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Arz Güvenliği ve Kaynak Çeşitliliği

Fidan, milletvekillerinin arz güvenliğiyle ilgili sorularını yanıtlarken, İran ile İsrail arasındaki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzına etkisine değindi. Bu süreçte enerji arz ve iletim güvenliğiyle ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını, depolar ve terminallerle kış hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Kaynak Çeşitliliği ve Yeni Anlaşmalar

Azerbaycan ile doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı.

2030 sonuna kadar uzatıldı. Çeşitli şirketlerle 2027 yılından itibaren on yıllık LNG anlaşmaları imzalandı.

imzalandı. Mart 2025 itibarıyla Türkmenistan'dan doğal gaz sisteme alınacak.

Boru Hatlarıyla Petrol Taşımacılığı

Ocak-Mayıs döneminde boru hatlarıyla toplam 129,4 milyon varil petrol taşındı. Bu miktarın dağılımı şu şekildedir:

Irak-Türkiye: 11,1 milyon varil

11,1 milyon varil Ceyhan-Kırıkkale: 12,9 milyon varil

12,9 milyon varil Batman-Dörtyol: 8,9 milyon varil

8,9 milyon varil Bakü-Tiflis-Ceyhan: 88,8 milyon varil

BOTAŞ'ın Borç Durumu

Fidan, BOTAŞ'ın aldığı gazlar neticesinde herhangi bir ülkeye veya şirkete bir kuruş borcu olmadığını belirtti.



